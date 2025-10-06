Özel gereksinimli bireylerin ailelerine soluklanma imkânı sunan İzmit Belediyesi'nin 'Kısa Mola' uygulaması, Marmara Uluslararası Kent Forumu'nda (MARUF 2025) 'iyi uygulama örneği' olarak tanıtıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF 2025), bu yıl 'Çözüm Üreten Kentler' temasıyla şehirlerin kapsayıcılığı, dayanıklılığı ve sürdürülebilirliğini odağına aldı.

Forum kapsamında düzenlenen 'İyi Uygulama Çarşısı: Herkesi Gözeten Kentler / Good Practice Showcase: Caring Cities' oturumunda İzmit Belediyesi, örnek bir sosyal belediyecilik modeli olarak 'Kısa Mola' uygulamasını katılımcılarla paylaştı.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, forumda yaptığı sunumda 'Kısa Mola' projesinin detaylarını anlattı. Kahveci, özel gereksinimli bireylerin bakımını üstlenen ailelerin günlük yaşamda kısa süreli dinlenme ve sosyalleşme olanağı bulmasını sağlayan uygulamanın, hem sosyal fayda hem de belediyecilik açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

'Kısa Mola, ailelerin yükünü hafifletiyor, yaşam kalitelerini artırıyor. Bu modelin her kentte yaygınlaşmasıyla daha adil ve kapsayıcı bir topluma ulaşmak mümkün' dedi.

Sunum sonrasında birçok yerli ve yabancı katılımcı, projenin kendi kentlerinde de uygulanabileceğini belirterek İzmit Belediyesi ekibiyle birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Kısa Mola modeli, kentlerde sosyal kapsayıcılığın güçlendirilmesi ve bakım veren ailelere destek mekanizmalarının geliştirilmesi açısından MARUF 2025'in dikkat çeken örneklerinden biri oldu. Katılımcılar ayrıca uygulamanın sahadaki etkilerini, kullanıcı ailelerin deneyimlerini ve bu iyi uygulama modelinin nasıl yaygınlaştırılabileceğine dair görüşlerini paylaştı.