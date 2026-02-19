Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Aşkın Ezgileri' konserleri merkez ve ilçelerde sanatseverleri bir araya getirdi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı 'Aşkın Ezgileri' etkinlikleri kapsamında Manisa merkez, Alaşehir, Salihli ve Soma'da konserler düzenledi.

Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Pop Orkestrası konserleriyle Manisalılar, sevginin ezgileriyle buluştu. Program çerçevesinde; Şef Aylin Eralp Demirbek yönetimindeki Türk Sanat Müziği Koro Konseri, Şef Hasan Başkaya yönetimindeki Türk Halk Müziği Koro Konseri ile Erman Susar ve Aslı Karaalp'in sahne aldığı Pop Orkestrası konserleri büyük beğeni topladı.

Etkinliklerin merkez ayağında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi'nde gerçekleştirilen Türk Sanat Müziği Koro Konseri, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener'in de takip ettiği konserde seslendirilen eserler salonu dolduran izleyicilere duygusal ve coşkulu anlar yaşattı. İlçelerde de düzenlenen konserlere vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

'SEVGİNİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ MÜZİKLE BÜYÜTTÜK'

Konserlerin ardından değerlendirmede bulunan Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, etkinliklerin Manisa'nın kültür-sanat hayatına katkı sunduğunu belirterek, 'Sevgililer Günü'ne özel hazırladığımız 'Aşkın Ezgileri' etkinlikleriyle hemşehrilerimizi müziğin ortak duygusunda buluşturduk. Türk Sanat Müziği'nden Türk Halk Müziği'ne, pop orkestramıza uzanan zengin programımızla sevginin birleştirici gücünü müzikle büyüttük. Korolarımızı, şeflerimizi, sanatçılarımızı ve salonlarımızı dolduran tüm sanatseverleri yürekten kutluyorum. Manisa'da kültür ve sanatı her ilçemize taşımaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.