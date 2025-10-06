Manisa Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası, kuruluşlarının 60'ıncı yılını düzenledikleri programla kutladı. Kutlama programına Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yağız Kaya da katıldı.

MANİSA (İGFA) - 60'ıncı kuruluş yıldönümlerini kutlayan Manisa Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası, kutlama gecesi düzenledi.

Kutlama programına katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yağız Kaya, odanın kuruluşunu kutladı, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak odalara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.





Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kaya, sosyal belediyecilik anlayışları gereği her zaman değerli odaların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Türkiye'nin birbirinden farklı il ve ilçelerinden gelen oda başkanlarını selamlayan Manisa Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Adem Şahin, '1965 yılında Manisa'daki odamızın temelini atan Ali Galip Yelkenci Başkanımızdan sonra sırasıyla İsmail Altınyaprak, Emrullah Demirşah, İsmail Yıldız, Müjgan Şenoğlu ve Ali Bartu Başkanımızın ardından 2022 yılında yapılan seçimlerde bizleri bu göreve layık gördünüz. Manisa Berberler Odası olarak 60'ıncı yılımızı dolu dolu kutluyoruz. Bu güzel gecemizin sponsor destekleriyle yapacağımız çekilişlerle bol eğlenceli geçmesini diliyorum. Oda Başkanı Adem Şahin olarak verdiğiniz destek ve bu onuru yaşattığınız için şükranlarımı sunuyorum' diye konuştu.