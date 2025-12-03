Kocaeli'de İzmit Belediyesi, kaçak yapı üzerinden oluşturulan 'seçim ofisi' iddialarının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirterek yapının yıkım ihalesinin 26 Aralık'ta yapılacağını duyurdu.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kentteki bir yapı hakkında son günlerde ortaya atılan 'kaçak yapıya seçim ofisi' iddiaları üzerine kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan duyuruda, söz konusu yapının vatandaş talebiyle verilen basit tadilat izni sonrasında yapılan kontrollerde izni aştığının tespit edildiği, bu nedenle mühürlendiği ve mühüre rağmen çalışmalar sürdüğü için savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

İlgili kurumlara bildirimlerin yapıldığını, yapının 26 Aralık Cuma günü saat 10.00'da yıkım ihalesine alınacağını açıklayan belediye, sürecin tamamen imar mevzuatı çerçevesinde yürütülen teknik bir işlem olduğunu kaydetti. Açıklamada, bir yapının kim tarafından kiralandığı veya hangi siyasi amaçla kullanıldığının belediyeye bildirilmesinin zorunlu olmadığı ve seçim ofisi açmak için izin gerekmeyeceği hatırlatıldı. Bu nedenle ortaya atılan 'seçim ofisi' iddiasının hukuki ve idari açıdan geçersiz olduğu belirtildi. Belediye ayrıca, iddiaları dile getiren kişinin geçmişte İzmit Belediye Meclisi'nde görev yapmış olmasına rağmen temel idari işleyişi yanlış değerlendirdiğini ifade ederek, kurumun tüm süreçlerde hukuka ve kamu yararına uygun hareket etmeyi sürdüreceğini duyurdu.