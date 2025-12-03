28. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile 18. Dönem İdari Yargı Hâkimleri Kura Töreni'nde Pazaryeri'nin iki genç hukukçusu büyük başarıya imza attı. Zehra Yetimler Türkiye birincisi olurken, Sercan İlhan Trabzon Akçaabat Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Ankara Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 28. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile 18. Dönem İdari Yargı Hâkimleri Kura Töreni, genç hukukçuların önemli anlarına sahne oldu. Tören, Bilecik'in Pazaryeri ilçesi için unutulmaz bir gurur kaynağına dönüştü.

ZEHRA YETİMLER TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Törende en büyük dikkat çeken isimlerden biri, 28. Dönem Adli Yargı Hâkimler birincisi Zehra Yetimler oldu. Türkiye genelinde yüzlerce aday arasından birinci olarak büyük bir başarı elde eden Yetimler, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Yetimler'in isminin okunması salonda büyük alkış toplarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik ettiği genç hukukçu, hem ailesine hem de Pazaryeri'ne unutulmaz bir gurur yaşattı. İlçe, uzun yıllar konuşulacak bir başarıya bir kez daha imza attı.

SERCAN İLHAN CUMHURİYET SAVCILIĞINA ATANDI

Pazaryeri'ni gururlandıran bir diğer isim ise Sercan İlhan oldu. Kura sırasında Trabzon Akçaabat Cumhuriyet Savcılığı görevine çıkan İlhan, hukuk camiasında tanınan çalışkanlığıyla meslek hayatına Karadeniz'in önemli adliye merkezlerinden birinde başlayacak.

Pazaryeri, yetiştirdiği başarılı genç hukukçularla bir kez daha Türkiye gündemine taşındı. İlçede hem sevinç hem de haklı bir gurur hâkim olurken, Yetimler ve İlhan'ın başarıları özellikle gençlere ilham kaynağı oldu. Bu iki genç hukukçunun meslek hayatlarının ilerleyen yıllarda ülke hukukuna önemli katkılar sunması bekleniyor.