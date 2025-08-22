İzmit Belediyesi, Veliahmet, Hacıhızır ve Orhan Mahallelerini birbirine bağlayan Kabaran Çeşme Sokak’taki beton yol çalışmasını planlanan süreden 15 gün önce tamamlayarak bugün trafiğe açtı.KOCAELİ (İGFA) - Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, araç trafiğinin yoğun olduğu sokakta güvenli ve konforlu ulaşım sağlandı. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in iki hafta önce yerinde incelediği proje, 30 gün olarak planlanmasına rağmen kısa sürede tamamlandı.

Yaklaşık 350 metre uzunluğundaki Kabaran Çeşme Sokak’ta 2.500 metrekarelik alanda 380 metreküp beton dökümü gerçekleştirildi. Yeni yol, bölge sakinlerine uzun ömürlü, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunuyor.