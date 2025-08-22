Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü tarafından, koruma ve bakım altında bulunan çocuklara yönelik sünnet düğünü organizasyonu gerçekleştirildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Düzenlenen programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve Hanımefendi Zeynep Sözer de katılarak çocukların sevincine ortak oldu. Renkli görüntülere sahne olan düğünde çocuklar gönüllerince eğlendi.

Vali Sözer, “Çocuklarımızın hayatında unutulmaz bir hatıra olarak kalacak bu özel günde onların sevincini paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk” dedi.