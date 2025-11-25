İzmit Belediyesinin iştiraki BEKAŞ, kentin temizlik hizmetlerini daha güçlü ve etkin bir yapıya kavuşturmak amacıyla Temizlik Timi'ni genişletiyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kent genelinde sürdürülen temizlik çalışmalarının kapasitesini artırmayı hedefleyen BEKAŞ, yeni personel alımı için başvuruları açtı.

30 KASIM'A KADAR ONLINE BAŞVURU

BEKAŞ, İzmit'in düzeni ve temizliği için çalışacak, iş disiplinine sahip yeni ekip arkadaşları aradığını duyurdu. Başvurular 24-30 Kasım 2025 tarihleri arasında yalnızca bilgisayar üzerinden kariyer.izmit.bel.tr adresi üzerinden yapılacak.

DETAYLAR İÇİN KARİYER.İZMİT.BEL.TR

Adayların başvuru ekranındaki tüm bilgi alanlarını eksiksiz doldurması ve istenen belgeleri sisteme yüklemesi gerekiyor. Başvuru şartları, süreç adımları ve gerekli tüm bilgilere kariyer.izmit.bel.tr adresi üzerinden ulaşılabilir. Yeni alımlarla birlikte İzmit Belediyesi Temizlik Timi'nin sahadaki gücünün artması ve hizmet kapasitesinin genişlemesi hedefleniyor.