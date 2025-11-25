Bursa Nilüfer Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde eğitimcileri yalnız bırakmadı. Düzenlenen yemekte konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, öğretmenlerin toplumdaki rolüne dikkat çekerek, 'Biz şehir kuruyoruz ama geleceği kuran sizsiniz. Nilüfer'in gerçek şiirini yazan sizlersiniz' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer'de 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle çeşitli programlar yapıldı. Nilbel Sosyal Tesisleri'nde belediye bünyesinde çalışan öğretmenler için yemek düzenlendi.

Programa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Bukle Erman, meclis üyeleri, NİLSADER Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Yalçın, Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, NİLKOOP Başkanı Süleyman Ayyılmaz ve öğretmenler katıldı.

Öğretmenlerin gününü kutlayan Başkan Şadi Özdemir, hepsiyle tek tek tokalaştı. Bu kentin geleceğine kattıkları değer ve emek için teşekkür eden Başkan Şadi Özdemir, 'Ben şiiri çok severim; çünkü şiir sözü kalbe taşır. Ama bugün biliyorum ki; Nilüfer'in gerçek şiirini yazan sizlersiniz.

Hepiniz, Nilüfer'de büyüyen bir çocuğun yolunu sessizce, sabırla, sevgiyle aydınlatıyorsunuz. Biz şehir kuruyoruz; ama geleceği kuran sizsiniz. Biz yollar yapıyoruz; ama yolu gösteren sizsiniz. Tahtaya yazdığınız bir harf, bir çocuğun hayatının yönünü değiştiriyor' diye konuştu.





Konuşmasında Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü de anan Başkan Şadi Özdemir, 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir' sözünü hatırlatarak, 'Sizler, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin öğretmenlerisiniz. Aydınlık bir ülkenin mimarı olarak O'nun emanetini taşıyorsunuz' dedi.



​Konuşmanın ardından sahne alan Grup İmece, seslendirdiği şarkılarla öğretmenlere keyifli bir gece yaşattı.





EMEKLİ ÖĞRETMENLER UNUTULMADI

Bursa ​Nilüfer Belediyesi, sadece görevdeki öğretmenleri değil, emekli eğitimcileri de unutmadı. Olgun Gençlik Merkezi gönüllüleri ile İnci ve Taner Altınmakas, İzzet Şadi Sayarel huzurevleri ve Alzheimer Hasta Konuk Evi'nde kalan emekli öğretmenler ziyaret edilerek Öğretmenler Günü kutlandı.

