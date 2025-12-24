Fenerbahçe Spor Kulübü Sadettin Saran, uyuşturucu madde temin etme ve kullanımını kolaylaştırma suçu kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ifade vermişti. Saran'a kan, tırnak ve saç örneğinden test yapılmıştı.

SAÇ TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumunca rapor hazırlandı.

Adli Tıp Kurumu Raporuna göre, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı. Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

Sadettin Saran, çıkan nefatif sonuçla ilgili açıklama yaptı. Saran, belirtilen maddeleri kullanmadığı gibi uzaktan bile görmediğini kaydederek, özel, bağımsız kurumlarda test yaptıracağını ifade etti. Saran, Adli Tıp Kurumuna da seslenerek, "Yeniden test alın vermeye hazırım" açıklamasında bulundu.

Saran bugün, özel bir kuruluşa yeniden test vermişti.

SARAN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Steven Sadettin Saran'ın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır.” Sarıyer'deki İl Jandarma Kışlası'na götürüldüğü ifade edildi.