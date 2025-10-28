İzmit Belediyesi, kaynaklarını halkın hizmetine kullanarak araç filosunu büyütmeye devam ediyor. Belediye, 76 milyon liralık yatırımla filosuna 16 yeni hizmet aracı ekleyerek toplam araç sayısını 328'e çıkardı. Yeni araçlar arasında çöp kamyonları, süpürme araçları, transit kamyonetler ve arazöz su tankerleri bulunuyor.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Meydanı'nda düzenlenen araç teslim törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı, Ford Bölge Müdürü Ali Arat, Esman Çega Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şen, KYÖD Başkanı Uğur Saral, Şehit ve Gaziler Derneği üyeleri, sendika temsilcileri ve çok sayıda muhtar katıldı.

Başkan Hürriyet törende yaptığı konuşmada, belediyeyi israf düzeninden kurtarmayı ve halkın parasını halk için harcamayı öncelikleri olarak belirlediklerini söyledi. 'Biz gücümüzü halktan alıyoruz. Bu emanete sahip çıkmak en büyük sorumluluğumuz. Eskiden yıllarca süren araç kiralama israfına son vererek kendi öz kaynaklarımızla belediyemize ait güçlü bir araç filosu kurmaya başladık' dedi.

Hürriyet, göreve geldiklerinde belediyenin 86 araçla hizmet verdiğini belirterek, ilk dönemde kiralama sistemini sona erdirerek 221 aracı belediyeye kazandırdıklarını anlattı. 'Şimdi de 16 yeni araçla filomuzu daha da güçlendiriyoruz. Toplam 76 milyon liralık yatırımla bu araçları aldık, bunun 33 milyonu tamamen kendi öz kaynağımızdan karşılandı. Hiç kredi kullanmadık' ifadelerini kullandı.

Başkan Hürriyet, araç filosunun 2026 yılı ortasına kadar iki katına çıkarılacağını ve hem kırsalda hem merkezde hizmet kalitesinin artırılacağını da vurguladı. Hürriyet, ayrıca muhalefetin bugüne kadar yaptıkları hizmetlere teşekkür etmediğini belirterek, 'Milletin parasını millete harcıyoruz ve her kuruşun hesabını veriyoruz' dedi.

Yeni araçlar, kasım ayında teslim edilecek ve İzmit halkına hizmet vermeye başlayacak.