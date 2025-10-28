İzmir'in Bergama ilçesinde aşırı yağış nedeniyle sel ve su baskınları yaşandı. Metrekareye 137 kilogramın üzerinde yağış düşen ilçede Bayatlı, Ayvazeli ve Gökmen dereleri taştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiperi, taşkınlar sırasında mahsur kalan 30 kişiyi kurtardı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bergama ilçesinde gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede sadece 1 saat içinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştü.

Saat 06.00 itibariyle ise metrekareye düşen yağış miktarı 137 kilograma ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve İZSU ekipleri başta olmak üzere birçok birim, yağışlardan etkilenen yurttaşların yardımına koştu. Yağış nedeniyle 19 merkez mahallenin 10'unda su baskınları yaşandı. Bayatlı, Ayvazeli ve Gökmen derelerinde taşkın meydana geldi. Aşırı yağışlar en fazla Fatih, Bahçelievler ve Maltepe mahallelerini etkiledi.

216 SU BASKINI İHBARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne toplam 216 su baskını ihbarı ulaştı, 74'üne itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Bölgeye çok sayıda vidanjör, iş makinesi ve ekip sevk edilirken, merkezden ayrıca iki kombine araç destek amacıyla gönderildi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 7 ekip sahada görev yapıyor. Şu ana kadar 30'a yakın kişi mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılarak güvenli alanlara tahliye edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, saha çalışmalarının birimlerin koordinasyonunda aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.