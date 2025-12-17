Ticaret Bakanlığı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'na göre 2026 yılında uygulanacak idari para cezalarını yayımladı. Cezalar, yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 artırılarak güncellendi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2026 yılında uygulanacak idari para cezalarını bugünkü Resmî Gazete'de yayımladığı tebliğle duyurdu.

Tebliğe göre, Kanunun 33, 38, 51 ve 562'nci maddelerinde düzenlenen cezalar, 2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 artırılarak yeniden belirlendi.

Buna göre öne çıkan ceza miktarları şöyle oldu:

Tebliğ, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek ve Ticaret Bakanı tarafından uygulanacak.