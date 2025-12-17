İzmir Büyükşehir Belediyesi, bilimsel çalışmalar, üniversitelerle iş birliği, zemin etütleri, fay analizleri ve toplum temelli eğitimlerle kenti afetlere karşı dirençli hale getirmek için kapsamlı bir yol haritası uyguluyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kenti deprem, tsunami ve diğer doğal afetlere karşı dirençli hale getirmek için kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

Başkan Dr. Cemil Tugay liderliğinde yürütülen projeler, bilimsel, bütüncül ve katılımcı bir yaklaşımla ilerliyor. Deprem Master Planı kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile iş birliği protokolleri mecliste oy birliği ile kabul edildi. Planın 2026 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Kentin zemin yapısı da detaylı şekilde inceleniyor. Bayraklı, Bornova, Konak, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde yürütülen mikrobölgeleme çalışmaları kapsamında açılan sondaj kuyuları ve yapılan deneylerle kentin zemin ve basen yapısı belirleniyor. Karşıyaka'daki çalışmaların 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

İzmir ve çevresindeki aktif fay hatları, paleosismoloji çalışmalarıyla inceleniyor. 25 aktif fay hattı üzerinde planlanan hendek çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı. Kıyı ilçeleri için tsunami riskine karşı deniz içi sondajlar, paleotsunami araştırmaları ve sayısal modellemelerle risk haritaları oluşturuldu.

Mevcut yapı stoku da mercek altında. Bayraklı ve Bornova'da yaklaşık 95 bin yapıda envanter çalışmaları tamamlanırken, Karşıyaka'da 22 bin 767 yapı için çalışmalar başlatıldı. Bu veriler, kentsel dönüşüm ve güçlendirme politikalarına yön verecek.

Toplum temelli önlemler de ön planda. Mahalle Afet Gönüllüleri programı kapsamında muhtarlar ve mahalle sakinlerine 'Temel Afet Bilinci ve İlkyardım' eğitimleri veriliyor. Orman köylerinde yangınlara karşı ilk müdahale eğitimi de sağlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bilimsel veriye dayalı, katılımcı ve bütüncül bir yaklaşım ile kenti afetlere dirençli bir şehir haline getirme yolunda ilerliyor.