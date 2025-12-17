TÜİK verilerine göre Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan 897 bin 877 taşıtın yarıdan fazlasını otomobiller oluşturdu. Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yıla göre yüzde 10,1 azaldı. Veriler, otomobil ve motosikletin trafiğe kaydı yapılan taşıtlarda öne çıktığını, özellikle benzinli ve hibrit araçların tercih edildiğini gösterdi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025'e ait trafiğe kaydı yapılan taşıt verilerini açıkladı. Buna göre Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarak 897 bin 877 adede ulaştı.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların dağılımı şöyle gerçekleşti: yüzde 52,4 otomobil, yüzde 29,9 motosiklet, yüzde 12,8 kamyonet, yüzde 2,1 traktör, yüzde 1,6 kamyon, yüzde 0,6 minibüs, yüzde 0,4 otobüs ve yüzde 0,2 özel amaçlı taşıtlar. Özellikle otomobil, kamyonet ve özel amaçlı taşıtlarda artış görülürken, motosiklet, kamyon ve minibüste düşüş kaydedildi.

Geçen yılın aynı ayına göre ise trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 3,1 azaldı. Bu dönemde otomobil, kamyonet ve özel amaçlı taşıtlarda artış yaşanırken, traktör, motosiklet ve minibüs kayıtları azaldı.

Kasım ayı sonu itibarıyla trafikteki toplam taşıt sayısı 33 milyon 371 bin 446 olarak belirlendi. Trafiğe kayıtlı taşıtların dağılımı ise yüzde 51,6 otomobil, yüzde 21,1 motosiklet, yüzde 14,7 kamyonet, yüzde 6,9 traktör, yüzde 3,1 kamyon, yüzde 1,6 minibüs, yüzde 0,7 otobüs ve yüzde 0,3 özel amaçlı taşıtlar şeklinde oldu.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan 96 bin 3 adet otomobilin marka dağılımında ise Renault yüzde 12,0, Volkswagen yüzde 9,3, Toyota yüzde 8,6 ve TOGG yüzde 4,5 ile öne çıktı.

Ocak-Kasım 2025 döneminde trafiğe kaydı yapılan toplam 2 milyon 120 bin 333 taşıt, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 azaldı. Bu dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 56,3 artarak 48 bin 844 oldu. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Kasım döneminde 2 milyon 71 bin 489 adet arttı.

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıt türü dağılımı ise şöyle oldu:

Yüzde 46,2 benzin, yüzde 26,9 hibrit, yüzde 17,0 elektrikli, yüzde 8,8 dizel ve yüzde 1,1 LPG. Traktörde en fazla kaydı yapılan araçlar 1300 cc ve altı motor hacmine sahip otomobiller oldu.

Renk tercihleri açısından ise Ocak-Kasım döneminde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,2'si gri, yüzde 24,9'u beyaz, yüzde 13,3'ü siyah, yüzde 11,6'sı mavi olarak kaydedildi.