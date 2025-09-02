İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yenileyerek hizmete açtığı Göl Gazinosu İzmirlilerin yeniden gözdesi oldu. Göl Gazinosu’nda oluşturulacak İzmir Mutfak Müzesi’nin tanıtım sergisi büyük ilgi görürken, sosyal tesis alanı ise tamamen doldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aslına uygun şekilde yenileyerek 94’üncü İzmir Enternasyonal Fuarı’nda hizmete açtığı Göl Gazinosu, İzmirlilerin kalplerinde yeniden taht kurdu.

Sahnesinde ağırladığı sayısız sanatçı ve unutulmaz anılarıyla kent ve ülke tarihinde iz bırakan Kültürpark Göl Gazinosu, yenilenen haliyle İzmirlilerin ilgi odağı oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın önerisiyle başlayan ve koleksiyoncu ve araştırmacı Nejat Yentürk’ün küratörlüğünde hazırlık süreci devam eden İzmir Mutfak Müzesi’nin tanıtım sergisi Göl Gazinosu’nun kapalı alanında ziyarete açıldı.

Merakla beklenen sergiye ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Kahve kutularından tabaklara, tarihi sunum ekipmanlarından pişirme ekipmanlarına çok sayıda eser sergilendi. Sergide İzmir gastronomisi ve mutfak literatürü hakkında önemli bilgilere yer verildi. Gazinonun sosyal tesis alanında ise boş yer kalmadı.

GÖL GAZİNOSU’NDA ANILAR TAZELENDİ

Müzenin yanı sıra Göl Gazinosu’nun yenilenen açık alanı ziyaretçilerin en çok kullandığı oturma alanlarından birisi oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Grand Plaza tarafından işletilen tesiste uygun fiyatlı yeme içme alanından faydalanan ziyaretçiler, göl manzarası ve Kültürpark’ın doğasında keyifli zaman geçirdi. Geçmiş anıların tazelendiği alanda fotoğraflar çekilerek yeni anılara yer açıldı.