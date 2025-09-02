Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme’de çıkan orman yangınında evi yanan Tuncay Anadolu isimli vatandaşa yardım eli uzattı. Yangının ardından mağdur vatandaş, Barınma ve Konaklama Merkezi’ne yerleştirilerek tüm temel ihtiyaçları karşılandı. Ekipler, evin yeniden onarımı için gerekli destek süreçlerini de başlattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kuruçeşme’de çıkan orman yangınında evleri ve tüm eşyaları kullanılamaz hale gelen Tuncay Anadolu isimli vatandaşa sahip çıktı. Yangının ardından mağdur vatandaş, Barınma ve Konaklama Merkezi’ne yerleştirilerek sıcak bir yuvaya kavuşturuldu. Büyükşehir ekipleri, yangın olay sonrası bölgede sosyal incelemeler yaparak gerekli destek adımlarını da başlattı.

Yangının, evin yanında biriken çöplerin yakılması sonucu çıktığı ve kısa sürede ormanlık alana yayıldığı tespit edildi. Kuruçeşme’de yaşanan bu olay, dikkatsizce yakılan çöplerin nasıl büyük bir felakete dönüşebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle yanıcı madde içeren atıkların kontrolsüz şekilde yakılması ciddi tehlikelere yol açıyor.

“BELEDİYEMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN”

Yangında evi tamamen yanan Tuncay Anadolu, yaşadığı büyük kaybı şu sözlerle anlattı: “Sabah çöplerin fotoğrafını çektim, ‘Bunlar yanarsa evimiz de yanar’ dedim. Aklıma gelen başıma geldi. Saat 14.00 gibi yeğenim aradı, ‘Abi ev yanıyor’ dedi. Baktım ev kül olmuş. Çöpleri kim yaktıysa lastikler de vardı. Rüzgârla birlikte yangın ormana da sıçradı. Evde hiçbir şey kalmadı. Büyükşehir Belediyemiz beni barınma evine yerleştirdi. Tüm ihtiyaçlarımı karşılıyorlar. Allah Tahir Başkanımızdan razı olsun.”

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, olayın hemen ardından sosyal inceleme başlattı. İnceleme sonucunda Tuncay Anadolu, Barınma ve Konaklama Merkezi’ne yerleştirildi. Aynı zamanda sahada yapılan tespitlerle evin yeniden onarımı için gerekli destek süreçleri de başlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan barınma merkezleri; yangın, sel, doğal gaz patlaması gibi afetler sonrası evsiz kalan vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Bu merkezlerde, vatandaşların barınma ihtiyaçları karşılanıyor, günlük yemek veriliyor, temizlik olanakları sunuluyor ve sosyal destek hizmetleri sağlanıyor. Böylece mağduriyet yaşayan bireylerin temel ihtiyaçları güvenli bir ortamda giderilmiş oluyor.

Yetkililer, özellikle lastik gibi yanıcı maddelerin açık alanda yakılmasının büyük yangın riskine yol açtığını vurguladı. Vatandaşlara çöplerini kesinlikle yakmamaları ve bu tür durumları ilgili birimlere bildirmeleri gerektiği hatırlatıldı.