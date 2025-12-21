İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir turizm vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar, uluslararası alanda görünürlük kazanmaya devam ediyor. 'Green Destinations 2025 En İyi 100 Hikâye' listesinde yer alan İzmir'in üç güçlü sürdürülebilir turizm hikâyesi, şimdi de '2026 Green Destinations Halkın Seçimi Ödülü' için halkın desteğini bekliyor.

'Green Destinations 2025 En İyi 100 Hikâye' listesine giren ve dünya turizminin ilgisini çeken GastroFarm Urla, Efes Yaşam Tarlası Köyü ve Gümoz Kadın Kooperatifi Çalışmaları turizm hikayeleri, '2026 Green Destinations Halkın Seçimi Ödülü' için halkın desteğini bekliyor. Oylama, 15 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek. Oylama süresince her destekçi, çevrim içi platform üzerinden projelere oy verebilecek. İzmir'i desteklemek için Green Destinations tarafından oluşturulan https://greendestinations.typeform.com/to/ctfOU9M8 adresi üzerinden üç hikâye için de oy kullanılabiliyor.

ULUSLARARASI PLATFORMDA TEMSİL EDİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ilgili ilçe belediyeleri ve yerel paydaşlarla iş birliği içinde hazırlanan GastroFarm Urla (Urla), Efes Yaşam Tarlası Köyü (Selçuk) ve Gümoz Kadın Kooperatifi Çalışmaları (Menderes) projeleri ile Green Destinations tarafından düzenlenen En İyi 100 Hikâye (Top 100 Good Practice) yarışmasına başvuru yapıldı.

Bu projeler; yerel üretimi destekleyen, kültürel mirası koruyan, kadın istihdamını güçlendiren ve sürdürülebilir kalkınmayı merkeze alan yaklaşımlarıyla İzmir'in sürdürülebilir turizm alanındaki çok boyutlu çalışmalarını uluslararası platformda temsil ediyor.