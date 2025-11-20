İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, bu hafta sonu başlayacak yeni sezonda Süper Lig'de 20. kez mücadele edecek. Ligin kurulduğu ilk günden bu yana kesintisiz yer alan İzmir temsilcisi, 20 yıldır ligden düşmeyen üç takımdan biri olmayı başardı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, bu hafta sonu başlayacak olan yeni sezonda Süper Lig'de 20'nci kez parkeye çıkacak.

Büyükşehir Belediyesi, 23 Kasım Pazar günü deplasmanda Karabük Demir Kartal ile oynayacağı karşılaşmayla sezonu açacak. İzmir Büyükşehir, 26 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te ise Galatasaray Fuzul'u evinde konuk edecek.

Ligin kurulduğu ilk günden bu yana kesintisiz mücadele eden ekip, Galatasaray Fuzul ve Beşiktaş ile birlikte 20 yıldır ligden hiç düşmeyen üç takımdan biri olmayı başardı.

ALPTEKİN'DEN MORAL

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Berkhan Alptekin, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Celal Atik Spor Salonu'nda sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı, antrenmanda ziyaret etti.

Yeni sezon öncesi sporcularla tek tek sohbet eden ve başarı dileklerini ileten Başkan Alptekin, takımın sezon boyunca fair-play ruhuyla mücadele edeceğine inandığını belirterek sporculara moral verdi.

REKORLAR VE ŞAMPİYONLUKLAR

Tarihinde 2001, 2002, 2003, 2004 ve 2021 yıllarında olmak üzere toplam beş Süper Lig şampiyonluğu bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, üst üste 105 maç kazanma, bir maçta 174 sayı atma, yalnızca 4 sayı yeme gibi kırılması güç rekorları da elinde bulunduruyor.

Avrupa'da ülkemizi ilk temsil eden takım olan mavi-beyazlılar, uluslararası arenada da önemli başarılara imza attı. Mavi-beyazlılar, 2001-2002 sezonunda André Vergauwen Cup üçüncülüğü, IWBF EuroCup-3'te 2017, 2018 ve 2023 yıllarında üçüncülükler ve 2024 EuroCup-3'te ise ikinciliği elde etti.