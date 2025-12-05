Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) iş birliğiyle bu yıl 18'incisi düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası, oynanan heyecan dolu final karşılaşmasıyla sona erdi.

BURSA (İGFA) - Bölgedeki firmaların çalışanları arasındaki iletişimi güçlendirmek ve dayanışma kültürünü artırmak amacıyla organize edilen turnuvanın final gecesi büyük bir coşkuya sahne oldu. Kıran kırana geçen mücadeleler sonucunda şampiyonluk kupasını Astemo kaldırırken, Yaşalar ikinci, Benaş ise üçüncü sırada yer aldı.

Takım başarılarının yanı sıra turnuvaya damga vuran bireysel performanslar ve Fair-Play duruşu da ödüllendirildi. Turnuvanın Gol Kralı A Plas takımından Arda Kadal olurken, En İyi Kaleci ödülüne Yaşalar takımından Tayfun Ayaş layık görüldü. Sergiledikleri örnek davranışlarla En Centilmen Takım ödülünün sahibi ise Turkuvaz Tekstil oldu.

KUTLUALP: 'KAZANAN, DOSTLUK VE DAYANIŞMA RUHU OLDU'

Törende konuşan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kutlualp, turnuvanın bölgedeki birliktelik duygusunu artırdığına dikkat çekerek '18. DOSAB-DOSABSİAD Futbol Turnuvamızın finalinde bir aradayız. Turnuva boyunca hem centilmenliğin hem de dostluğun en güzel örneklerini sergileyen tüm takımlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Organizasyonumuz, bölgemizdeki dayanışma kültürünü güçlendiren, çalışma hayatının yoğun temposuna keyif katan örnek bir etkinlik oldu. Sahadaki mücadele kadar kurulan dostluklar da bu turnuvanın önemli bir kazanımıdır. Aslında turnuvamızın kazananı, centilmenliğiyle bu atmosferi güzelleştiren tüm takımlardır' ifadelerini kullandı.

ESKİ: 'FABRİKALAR ARASINDA GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURULDU'

Final heyecanını paylaşan DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski ise konuşmasında, turnuvanın çalışanlar arasındaki sosyal bağları güçlendirdiğini vurguladı. Başkan Eski, 'Bugün burada bir futbol turnuvasının yanı sıra, dostluğun ve takım ruhunun zaferini kutlamak için toplandık. Bu turnuva, fabrikalarımız arasında kurulan köprülerin sahada Fair-Play ile birleştiği bir şölene dönüştü. Sahada ter döken tüm oyuncularımız, hepiniz bu turnuvanın gerçek kazananlarısınız. Unutmayalım ki burada asıl kazanan; dostluk, birlik ve beraberliktir. Turnuvanın en güzel yönü de budur; bizi bir araya getirmek ve aynı heyecanı paylaşmak' dedi.

Konuşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara ve sporculara kupa ve plaketleri DOSABSİAD Başkanı Onur Kutlualp ve DOSAB Başkanı Levent Eski tarafından takdim edildi. Tören, şampiyon Astemo'nun kupa coşkusu ve tüm takımların katılımıyla çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.