Saraybosna'da düzenlenen 'World Taekwondo Bosnia and Herzegovina Open E1' turnuvasında Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları iki bronz madalya kazandı, üç sporcu ise beşincilik elde etti.

MUĞLA (İGFA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirilen Dünya Taekwondo Federasyonu'nun prestijli organizasyonu 'World Taekwondo Bosnia and Herzegovina Open E1' turnuvasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Tekvando Takımı önemli başarılara imza attı.

20 ülkeden 364 sporcunun katıldığı uluslararası turnuvada Muğla'nın genç sporcuları üstün performanslarıyla kürsüye çıkmayı başardı. Genç Kızlar 68 kg kategorisinde mücadele eden Elif Münire Arslan, üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı. Yıldız Erkekler 57 kg kategorisinde yarışan Ömer Yiğit Dayal da bronz madalya ile turnuvayı tamamladı.

Ayrıca Elif Özer (44 kg), Afra Zeynep Arslan (59 kg) ve Ece Kurucan (55 kg) çeyrek finale yükselerek kategorilerinde beşincilik elde edip sergiledikleri performansla dikkat çekti.

BAŞKAN ARAS: 'GENÇLERİMİZE İNANIYOR VE ONLARA ÇOK GÜVENİYORUZ'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, genç sporcuları tebrik ederek, 'Muğla'nın altyapısından yetişen sporcularımızın Saraybosna'da ülkemizi gururla temsil etmesi bizleri çok mutlu etti. Bu başarı, gençlerimize duyduğumuz güvenin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Sporcularımızı, ailelerini ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum' dedi.

Başkan Aras, sporcuları küçük yaşlardan itibaren yetiştirerek uluslararası arenaya hazırlayan Uluslararası ve Milli Taekwondo Koçu Teknik Direktör Naz Göktaş'a da özel teşekkür etti.