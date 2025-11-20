TOFAŞ Spor Kulübü, altyapı sporcularının mental gelişim süreçlerini güçlendirmek amacıyla Mod7 Gelişim Danışmanlık ile iş birliği anlaşması imzaladı.

BURSA (İGFA) - Eğitime verdiği önemle hem kulüp personeline, hem de altyapı antrenör ve sporcularına yatırım yapmaya eden TOFAŞ Spor Kulübü, altyapı sporcularının mental gelişim süreçlerini güçlendirmek amacıyla yeni sezon için Mod7 Gelişim Danışmanlık ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Mustafa V. Koç Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde Tofaş Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören ile Mod7 Gelişim Danışmanlık Kurucusu Burak Uçar ve Mod7 Koordinatörü Koray Kundakcılar hazır bulunurken, iş birliği anlaşması kapsamında sporcularımız, mental dayanıklılık, odaklanma, duygu yönetimi, performans psikolojisi ve profesyonel sporcu alışkanlıkları gibi alanlarda Mod7'nin uzman ekibiyle özel çalışmalar ve gelişim programları yürütecektir.

Bu proje ile amacımız; altyapımızdaki her sporcunun zihinsel kapasitesini güçlendirerek, sahadaki performansını sürdürülebilir şekilde artırması ve modern sporun gerektirdiği bütünsel gelişimi yakalamasıdır.