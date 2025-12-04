Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççılar Türkiye Şampiyonası'nda hamle yapıyor

BURSA (İGFA) - Türkiye'nin en prestijli turnuvası olan Türkiye Satranç Şampiyonası, Gaziantep'te başladı. Türkiye'nin en iyi 26 sporcusunun şampiyonluk için yarışacağı turnuva, 5 turluk eleme usulüyle gerçekleştirilecek.

Bursa'yı bu önemli organizasyonda, Büyükşehir Belediyespor'un başarılı satranççıları GM Kıvanç Haznedaroğlu ve CM Ervin Özkan temsil ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Satranç Takımının antrenörlerinden ve Süper Lig'de mücadele eden A Takım sporcularından CM Ervin Özkan, 2025 Türkiye Kupası'nda elde ettiği derece ile finale katılmaya hak kazanmıştı.

Kulübün yıldız sporcularından, 2003 Türkiye şampiyonu GM Kıvanç Haznedaroğlu da kariyerine yeni bir şampiyonluk eklemek için Gaziantep'te hamle yapacak. Şampiyona, 4-5 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak ilk tur maçlarıyla başladı. İki maç sonunda rakiplerini elemeyi başaran sporcular adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Şampiyonada final maçları ise 12-13 Aralık 2025'te oynanacak.

