6 Aralık Cumartesi günü Kütahya Dumlupınar Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'da başlayacak. Bu kritik mücadele TBF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol 2. Liginde yoluna namağlup devam eden Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, sekizinci hafta mücadelesinde Kütahya Belediyesi'ne konuk olacak.

