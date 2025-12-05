Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin sekizinci haftasında 6 Aralık Cumartesi günü Kütahya Belediyesi'ne konuk olacak. Saat 17.00'da başlayacak mücadele TBF TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol 2. Liginde yoluna namağlup devam eden Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, sekizinci hafta mücadelesinde Kütahya Belediyesi'ne konuk olacak.

6 Aralık Cumartesi günü Kütahya Dumlupınar Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'da başlayacak. Bu kritik mücadele TBF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Oynadığı 7 karşılaşmadan galip ayrılarak şampiyonluk yolunda doludizgin yoluna ilerleyen Büyükşehir Basketbol'da hedef galibiyet serisini 8 maça çıkarmak olacak.

