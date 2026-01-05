İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı mübaşir Musa Can'ın 9'uncu ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de 5 Ocak 2017'de teröristler tarafından İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırıyı önlemeye çalışırken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ile çatışma sırasında seken mermilerden birinin isabet etmesiyle hayatını kaybeden mübaşir Musa Can'ın 9'uncu ölüm yıl dönümlerinde tören düzenlendi.

İzmir Adliye Sarayı'ndaki törene Sekin ve Can'ın ailelerinin yanı sıra İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, milletvekilleri, belediye başkanları ile şehitlerin meslektaşları katıldı. Törende İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından Sekin ve Can için özel olarak hazırlanan anma videosu izletildi. Katılımcılar törende, şehitlerin gösterdikleri fedakarlıklara değinerek, onları unutmayacaklarını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Fethi Sekin'in İzmir Adliyesi C kapısı önüne bulunan anıtına karanfil bıraktı. Başkan Tugay, Fethi Sekin'in canı pahasına gösterdiği kahramanlığın Türkiye'nin ortak hafızasında daima yaşayacağını belirterek, Musa Can'ın da görev başındayken yaşamını yitiren bir kamu emekçisi olarak unutulmayacağını vurguladı.

Tören, duaların okunması ve karanfillerin bırakılmasının ardından sona erdi.