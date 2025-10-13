İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürdüğü Okul Aile Birliklerine Destek Projesi kente yayılırken, okulların ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar velilerde memnuniyet oluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın yakından takip ettiği projede önemli adımlar atıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından mart ayında başlatılan Okul Aile Birliklerine Destek Projesi büyümeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatlarıyla başlatılan projede veli, öğretmen ve okul yönetimi arasında iş birliği sağlama konusunda önemli role sahip olan okul aile birlikleri destekleniyor.

'Okul Aile Birliklerine Destek Projesi' kapsamında daha önce çeşitli düzenlemelerin yapıldığı okullar arasında yer alan Bayındır Yusuflu İlkokulu ve Tire Dörteylül İlkokulu'nda bu kez okul aile birlikleriyle görüşmeler yapıldı. Okulların tadilat ve yenileme ihtiyaçları değerlendirilerek, eksikliklerin giderilmesi yönünde gerekli adımlar atıldı.

Okulun sorunlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ilettiklerini ve hızlı bir şekilde sonuç aldıklarını aktaran veli Nazmiye Bayram, 'Ortaokul ve ilkokulumuz arasında tel çit olması gerekiyordu. Çünkü düşme vakaları çok oluyordu. Sonra dış cephemizde döküntüler vardı, onların olmasını talep ettik. Hemen ilgilendiler. Çok teşekkür ederim. Çocuklarımız güvenli bir şekilde daha mutlu oyun oynuyorlar' dedi.

BÖLGE BÖLGE TARAMA VE ÇALIŞMA

Projenin başladığı tarihten itibaren kent genelinde 9 ilçede (Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Kınık, Menderes, Tire, Torbalı, Ödemiş) ihtiyaçlı bölge kapsamında yer alan 124 ilkokul ve ortaokulda saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

Okul aile birlikleri ile iş birliği kuruldu, gözlemler ve okul yönetimlerinden alınan talepler doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlar rapor haline getirildi.

23 Nisan öncesinde ziyaret edilen 38 ihtiyaçlı okula farklı yaş gruplarına yönelik kitap, satranç seti, İngilizce destek seti, futbol, basketbol, voleybol topu dağıtıldı. Yeni dönemde 10 ilçede okul ziyaretinde bulunarak proje kapsamının genişlemesi hedefleniyor.