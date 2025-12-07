İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik ekipleri, kent genelindeki camilerden cemevlerine, sinagoglardan kiliselere tüm ibadethaneleri köşe bucak pırıl pırıl bir görünüme kavuşturuyor. 13 yıldır kesintisiz hizmet veren ekipler, çalışmalarını titizlik, özveri ve sevgiyle yerine getiriyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin ibadethanelerindeki temizlik çalışmalarına devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İZBETON ekipleri tarafından 13 yıldır aralıksız devam eden hizmet kapsamında, İzmir'deki camiler, cemevleri, kiliseler, sinagoglar, mescitler gelen talepler ve planlama doğrultusunda dip temel temizliyor. İbadethanelerin yanı sıra şehit yakınları ve gazi derneklerinin binalarına da temizlik hizmeti veren ekipler, mekanları pırıl pırıl bir görünüme kavuşturuyor. İzmir genelinde ücretsiz temizlik hizmeti almak isteyen tüm ibadethaneler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ALO 153 Hemşehri İletişim Merkezi'ne (HİM) ulaşarak talepte bulunabiliyor.

İbadethane temizlik ekipleri, tüm ibadethaneleri aynı özen ve titizlikle temizliyor. Zemindeki halılar ve kaplamalar, profesyonel halı yıkama makineleri ile yıkanıyor. Özellikle tarihi ibadethanelerin ahşap aksamları özel deterjanlarla silinip, avizeler yıkanarak dezenfekte ediliyor. Camilerin minberinden mihrabına, sinagogların bimahından sandukasına, cemevlerinin meydanından aşevlerine, kiliselerin sunağından kürsüsüne kadar köşe bucak temizlik yapılıyor.

Yürütülen çalışma hakkında bilgi veren İZBETON İbadethane Temizlik Ekip Sorumlusu Özkan Çiçek, 'Genel bir temizlik yapıyoruz. Camlar, çerçeveler, avizeler, hoparlörler, ahşap olan bütün aksamlar başta olmak üzere komple bir temizlik yapıyoruz. 2012 yılından beri ibadethane temizliği gerçekleştiriyoruz. Herkes özveriyle çalışıyor, işimizi çok severek yapıyoruz. Cami imamları, dernek başkanları, cemaat, herkes çok memnun. Çok teşekkür ediyorlar. Vatandaşlarımızın ibadetlerini temiz bir şekilde yapabilmeleri için biz de hizmetlerimize devam edeceğiz' diye konuştu.