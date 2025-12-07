Bursa'da Gemlik Belediyesi ve BUFSAD iş birliğiyle düzenlenen maraton yoğun ilgi gördü; dereceye giren fotoğrafçılar Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde ödüllerini aldı.

BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi ve BUFSAD tarafından düzenlenen 4. Gemlik Fotoğrafçılar Maratonunda dereceye girenler ödüllerine kavuştu. Kente ait doğal ve kültürel değerlerin objektiflere yansıdığı yarışmaya 146 fotoğrafçı başvururken, 111'i eser gönderdi.

Cemil Meriç Kültür Merkezi'ndeki törene Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, BUFSAD Başkanı Tarık Akkurt ve fotoğrafçılar katıldı.

Yarışmada; Mehmet Subaşı 1.'lik, Serdar Aydın 2.'lik, Doğukan Gencer ise 3.'lük ödülünün sahibi olurken, Erhan Okur ve Enes Top'a mansiyon, Gazi Aydın'a ise özel ödül verildi.

BUFSAD Başkanı Tarık Akkurt, maratonun Gemlik'in kültürel değerlerini başarıyla yansıttığını söyledi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise fotoğrafların kentin uzun yıllardır fark edilmeyen güzelliklerini ortaya çıkardığını belirterek katılımcılara teşekkür etti. Başkan Deviren, 'Fotoğraflardan çok etkilendim; 50 yıldır Gemlik'te yaşamama rağmen fark etmediğimiz birçok yapıyı ve güzelliği fotoğraflarda gördük. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin ve günlük yaşam sahnelerini de gördük. Örneğin Yorgancı Aydın, benim eski futbol arkadaşım. Onu fotoğraflarda görünce duygulandım. Fotoğraflar, geçmişle olan bağımızı güçlendirdi' diye konuştu.

Ödül töreni, protokol üyeleri ve fotoğrafçıların aile fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.