İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin mezarlık ihtiyacını karşılamak ve bu alandaki hizmetleri gelecekteki ihtiyaçlar doğrultusunda güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR (İGFA) - Son 1,5 yılda İzmir'de toplam 236 bin metrekarelik yeni alan defin hizmetine açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin artan mezarlık ihtiyacını karşılamak amacıyla kısa ve orta vadede 2,5 milyon metrekare, uzun vadede ise 1,5 milyon metrekarelik modern, planlı ve ihtiyaç odaklı mezarlık alanları kazandırmayı hedefliyor.

Artan nüfus yoğunluğu göz önüne alınarak yeni gömü alanları oluşturan Büyükşehir Belediyesi, mevcut 2019 mezarlık alanının yanı sıra ihtiyaç duyulan alanları belirleyerek kent halkına düzenli ve planlı hizmet sunmayı hedefliyor.

Kısa ve orta vadede 2,5 milyon metrekare, uzun vadede ise 1,5 milyon metrekare alan ile kent genelinde modern, planlı ve ihtiyaç odaklı mezarlık alanları kazandırılması hedefleniyor.

NELER YAPILDI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 milyon metrekare mezarlık alanında hizmet veriyor. Son 1,5 yıl içerisinde kent genelinde toplam 236 bin metrekarelik yeni alan defin hizmetine açıldı.

Bu alanlar arasında Gaziemir, Kemalpaşa, Menderes, Menemen, Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde çeşitli büyüklüklerde mezarlık alanları bulunuyor.

Kısa vadede toplam 251 bin metrekarelik yeni mezarlık alanının defin hizmetine kazandırılması planlanıyor. Bu kapsamda Bornova, Buca, Güzelbahçe ve Seferihisar ilçelerinde çalışmalar hızla devam ediyor. Devir ve tahsis işlemleri tamamlanan alanlar da belirlendi.

Buca, Bornova, Bergama, Kemalpaşa, Kınık, Torbalı, Seferihisar, Urla ve Menemen ilçelerinde toplam 369 bin metrekarelik alanın belediye adına devir ve tahsis işlemleri tamamlandı ve alanlara yönelik projelendirme çalışmaları başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin orta vadeli programı da netleşti. 2,5 milyon metrekarelik alanın mezarlık olarak kazandırılmasına yönelik imar planı, devir/tahsis, projelendirme ve yapım süreci devam ediyor.

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI ALINAN ALANLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, toplam 1,5 milyon metrekarelik alanın mezarlık olarak kullanılması için onay aldı.

Bornova, Menderes, Menemen, Güzelbahçe, Seferihisar, Bergama, Torbalı, Dikili, Karşıyaka ve Ödemiş ilçelerindeki alanlar orta vadede defin hizmetine sunulacak. Ayrıca Karşıyaka, Dikili, Seferihisar ve Ödemiş ilçelerinde toplam 611 bin metrekarelik alanın imar planlama çalışmaları başlatıldı.

UZUN VADELİ PLANLAR

Büyükşehir, Aliağa, Buca, Balçova, Gaziemir, Karabağlar ve Menderes gibi ilçelerde yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik orman alanının mezarlık olarak kullanılabilmesi için Orman Bölge Müdürlüğü'nden uygunluk görüşü talep etti. Bu sayede uzun vadede kent genelinde mezarlık ihtiyacı planlı bir şekilde karşılanacak.