İzmir Büyükşehir Belediyesi, Engelli Hizmetlerine Yönelik İzmir Yaklaşımı ve Eylem Planı hazırladı. Tüm engel gruplarını kapsayan ilk yerel eylem planı olma özelliğini taşıyan çalışma; 7 ana amaç, 22 alt hedef ve 90 faaliyet tanımını kapsıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Engelli Hizmetlerine Yönelik İzmir Yaklaşımı ve Eylem Planı'nı düzenlediği toplantı ile kamuoyuna duyurdu.

Engellilerin kente eşit, bağımsız ve tam katılımını güçlendirmek amacıyla hazırlanan plan; 7 ana amaç, 22 alt hedef ve 90 faaliyet tanımını içeriyor. Çalışma; engelliler ve yakınları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumların katkılarıyla oluşturulurken, tüm engel gruplarını kapsayan ilk yerel eylem planı olma özelliğini taşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bu planı, erişilebilirlikten eğitime; istihdamdan sosyal yaşama kadar birçok alanda dönüşüm hedefleyen bir yol haritası olarak hazırladı.

İzmir'i herkes için daha kapsayıcı ve yaşanabilir bir şehir haline getirme hedefi ile oluşturulan eylem planının lansmanına İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İZPA Genel Müdür Yardımcısı Pınar Börü, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, engelliler ve aileleri katıldı.

FARKINDALIK ARTIRMA

Eylem planının 7 farklı amacından ilki, 'İzmir'de engellilerin yaşam haklarına ve onurlarına saygı duyarak bir arada yaşam konusunda farkındalık yaratmak' olarak belirlendi. Alt hedefler ise 'Engellilerin haklarına ilişkin toplumsal bilinci ve duyarlılığı artırmaya yönelik farkındalık çalışmaları yürütmek, engellilerin hak temelli yaşam koşullarının güçlendirilmesi amacıyla belediyeler ve sivil toplum kuruluşları arasında sürdürülebilir iş birliği mekanizmaları oluşturmak ve bu doğrultuda ortak çalışmalar yürütmek, engellilerin toplumsal katılımını teşvik eden ve ayrımcılıkla mücadeleyi destekleyen tematik farkındalık haftalar ve anma günleri kapsamında kamusal etkinlikler düzenlemek' olarak belirlendi.

ERİŞİLEBİLİRLİK VE ULAŞILABİLİRLİK

İkinci amaç ise 'İzmir'de yasayan tüm bireylerin, kent yaşamına aktif katılımını ve kentsel hizmetlerden eşit yararlanmasını mümkün kılacak kapsayıcı ve erişilebilir bir kentsel yapı' oldu. Alt hedefler şöyle sıralandı: 'Kırmızı Bayrak uygulaması ile kenti fiziksel olarak erişilebilir hale getirmek, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak, teknolojik alanda engellilerin hizmetlere ulaşımını destekleyen düzenlemeler yapmak, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere erişimi güçlendirmek.'

SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK BAĞIMSIZLIK

Eylem planının üçüncü amacı ise 'İzmir'de yaşayan engelliler kendilerine uygun işlerde çalışarak ekonomik bağımsızlıklarını kazanırken aynı zamanda topluma katılımlarını artırmak ve üretimde olmalarını desteklemek' olarak belirlendi. Alt hedefler ise şöyle: 'Engellilerin istihdamına yönelik farkındalık yaratmak, engelli istihdamını sağlamak amacıyla eğitimler vermek, İzmir'de engelli istihdamında iş becerilerini öğretici bir modüler eğitim uygulamak ve engelliler için mekânsal düzenlemeler yapmak.'

AFET VE ACİL DURUMLARDA KAPSAYICILIK

Dördüncü amaç, 'Kapsayıcılık ilkesi doğrultusunda afetlere karşı hazırlıklı olmayı sağlamak, afet öncesi ve sırasında alınacak önlemlerle can kayıplarını en aza indirmek ve acil durumlarda tüm bireylerin eşit, hızlı ve güvenli bir şekilde yardım hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak' olarak belirtildi. Oluşturulan alt hedefler ise 'Afetlerde engellilere yönelik koruyucu önleyici çalışmalar yapmak, engellilere afet risklerine yönelik toplumsal farkındalığı artırmak ve paydaşlar arası iş birliği mekanizmalarını geliştirmek, afetlerde toplumsal katılımı artırmak' maddelerini kapsadı.

VERİ

Eylem planının beşinci ana amacı 'İzmir'de yaşayan engellilere ait verilerin tespit edilerek mevcut kaynak ve hizmetleri ihtiyaçlara uygun biçimde planlamak ve eşitlik ilkesine dayalı yeni hizmet modellerinin geliştirmek' oldu. Alt hedefler, 'İzmir'de yaşayan engellilerin ikamet ettiği bölgelere ve engel türlerine göre elde edilen veriler doğrultusunda çalışmaları yapmak, engellilere yönelik uygulanan belediye hizmetlerinin etki analizini yapmak, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara sunmak için veri çalışmaları yürütmek ve ilgili kurum ve kuruluşlara sunmak' diye sıralandı.

EKONOMİK DESTEK

Eylem planının altıncı amacı, İzmir'de yaşayan engellilerin ekonomik açıdan desteklenmesini sağlayacak uygulama ve hizmetler geliştirmek' oldu. 'Ekonomik desteğe ihtiyaç duyan engellilere yönelik kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik modeller oluşturmak, engellilerin ekonomik destek mekanizmalarına erişimini destekleyecek mekanizmalar oluşturmak, engellilerin ihtiyaç duyduğu bireysel destek hizmetlerini ücretsiz ve erişilebilir biçimde sunmak ve bu hizmetlerin niteliğini sürekli olarak geliştirmek' maddeleri ise alt hedefleri oluşturdu.

SAĞLIK VE İYİ OLMA HALİ

Eylem planının yedinci ve son ana amacı 'İzmir'de yaşayan engellilerin iyilik hallerine destek vermek' olarak belirlendi. Alt hedefler ise 'Doğuştan ya da sonradan meydana gelebilecek engellilik riskine karşı koruyucu ve önleyici çalışmalar gerçekleştirmek, erken müdahale programlarını oluşturmak ve yaygınlaştırmak' olarak belirtildi.