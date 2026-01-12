İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki tarihi yapıların korunması, onarılması, kentsel ve yerel koruma bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlediği Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri sahiplerini buldu.

İZMİR (İGFA) - Bu yıl 21'inci kez düzenlenen Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri'ni kazananlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde yapılan törenle onurlandırıldı.

Başkan Tugay, 'İzmir'in geçmişine saygı duyan, geleceğini önemseyen tüm yurttaşlarımızla birlikte bu yolu kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından kentteki tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan doğru çalışmaları özendirmek, koruma bilincini yaygınlaştırmak ve olumlu örneklerin çoğalmasını sağlamak amacıyla yapılan Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri bu yıl 21'inci kez düzenlendi.

İzmir il sınırları içerisinden gelen 72 başvuru değerlendirmeye alındı. Seçici Kurul incelemesi sonucunda ön elemeyi geçen 50 başvuru ödül töreniyle onurlandırıldı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ev sahipliğinde yapılan törene; Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas ile eşi Merve Arkas, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Altan İnanç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, 2025 Seçici Kurul Başkanı Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy, jüri üyeleri, bürokratlar, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta Levni Band Grubu, Sami Hosseini şefliğinde Diriliş adlı ritm kompozisyonunu sergiledi.

TUGAY: SİZLER İYİ Kİ VARSINIZ

2003 yılından bu yana devam eden yarışmada emeği geçen tüm büyükşehir belediye başkanlarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, geçmişle bugünün arasında bağlantı kurmanın önemine vurgu yaparak, 'Bize her yıl aynı gerçeği yeniden hatırlatan, kentimizin, içinde yaşayan insanların biriktirdiği değerlerle, kentimize kazandırılan hikayelerle yarınlara baktığını gösteren değerli bir program. Bir kenti kent yapan şey, yalnızca ayakta duran yapılar değildir. O yapıların içinde sürdürülen hayatlar, o mekânlarda biriken hikayeler ve bütün bunlara sahip çıkan insanlar var. Yani sizler varsınız, iyi ki varsınız' dedi.

'İYİ ÖRNEKLER BAŞKALARINA DA CESARET VERİR'

Kültürel mirasın korunmasının altını çizen Tugay, 'Kültürel mirası korumak, bizim için tek başına tarihle ilgili bir başlık sayılmaz. Bu konu kimlikle ilgilidir. Yaşam kalitesiyle ilgilidir. Kentimizle kurduğumuz bağın gücüyle ilgilidir. Bugün, ödül alan her çalışma farklı alanlardan gelse de, hepsi aynı ortak değerde buluşuyor. Tarihi bir yapıda yaşamayı sürdürmenin sabrında, bir ustanın elinden düşmeyen emeğinde, bir mimarın ya da restoratörün gösterdiği titizlikte, bir araştırmacının, belgeselcinin ya da fotoğrafçının dikkatinde. Bu emekler sayesinde geçmiş, yalnızca anlatılan bir hikaye olarak kalmıyor; gündelik hayatın içinde yaşayan, paylaşılan ve geleceğe aktarılan bir değere dönüşüyor. Bu ödülleri önemli kılan tam olarak budur. Çünkü iyi örnekler yalnızca takdir edilmez, başkalarına da cesaret verir. Özenle korunan bir yapı, başka bir sokakta yeni bir sahiplenmenin önünü açar. Bir belgesel ya da bir fotoğraf, kent belleğinde kalıcı bir iz bırakır. Ya da bir ustanın hikayesi, bir gencimiz için ilham verici olabilir. Bu yaklaşımı yalnızca yapı ölçeğinde düşünmüyoruz. İzmir kültürel miras açısından yer üstünde olduğu kadar yer altında da çok güçlü bir kent. Sekiz bin beş yüz yıla uzanan bu çok katmanlı geçmişimiz doğru biçimde anlaşılmadan, bugünün kent kimliği doğru olamaz. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, kentimizde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarına desteğimizi sürdürüyoruz' dedi.