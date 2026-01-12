Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. Kent merkezinde arıcılara yönelik başlatılan fondan arı yemi desteği, Seyitgazi ilçesinde gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen destek programı ile özellikle kış aylarında doğadan yeterli nektar ve polen toplayamayan arı kolonilerinin korunması hedefleniyor.

Arı sağlığının güçlendirilmesini amaçlayan bu destek sayesinde, olası koloni kayıplarının önüne geçilmesi ve arıcılığın uzun vadede sürdürülebilir hale gelmesi amaçlanıyor.

Seyitgazi Belediyesi önünde düzenlenen dağıtım törenine Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Senem Acar, belediye personeli ve çok sayıda arıcı katılım sağladı.

Program kapsamında Seyitgazi ilçesinde faaliyet gösteren 28 üreticiye toplam 300 kilogram fondan arı yemi desteği verildi.

Törende konuşan Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ederek, 'Büyükşehir Belediyemizin üreticiyi önceleyen bu tür destekleri, ilçemizde arıcılıkla uğraşan vatandaşlarımız için büyük önem taşıyor. Zor kış şartlarında verilen bu katkı, hem arı sağlığını koruyor hem de üreticimizin emeğine sahip çıkıyor. Desteklerinden dolayı Sayın Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Destekten faydalanan arıcılar da memnuniyetlerini dile getirerek, özellikle kış aylarında verilen fondan arı yeminin koloniler için adeta 'can suyu' olduğunu, bu sayede üretime daha güvenle devam edebileceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından fondan arı yemleri üreticilere teslim edilirken, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, benzer desteklerin önümüzdeki günlerde diğer kırsal ilçelerde de devam edeceğini bildirdi.