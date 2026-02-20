İzmir Büyükşehir Belediyesi, Okul Aile Birliği Destek Projesi çerçevesinde öğrencileri buz pistiyle buluşturdu. Üç aydır sürdürülen renkli etkinliklere katılan 1500 öğrenci, buz pistinde kayma deneyimi yaşadı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılının aralık ayında başlayan Okul Aile Birliği Destek Projesi etkinlikleri kapsamında sosyal gereksinimli bölgelerde yaşayan öğrencileri buz pistine götürdü.

Öğrenciler, Bostanlı Buz Pisti ve Konak Buz Pisti'nde ücretsiz olarak ağırlandı. Toplam 50 okuldan yaklaşık 1500 öğrenci, ilk kez buz pistine çıkma deneyimi yaşadı.

Eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeyi amaçlayan proje sayesinde çocuklar hem yeni bir spor dalıyla tanıştı hem de unutamayacakları bir gün geçirdi.