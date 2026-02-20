Bursa'nın dört ayrı noktasında kurduğu iftar sofralarında binlerce vatandaşı buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi, iftara yetişemeyenler için de yoğunluğun yaşandığı noktalarda iftariyelik dağıtarak Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunu sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının bereketini, kentin tamamına yayıyor.

Her yıl 3 sabit alanda belirlenen iftar noktalarını bu yıl 4'e çıkaran Büyükşehir Belediyesi, Emir Sultan, İnegöl İshakpaşa BURULAŞ Otoparkı, Fomara Fevzi Çakmak Katlı Otoparkı ve Değirmenönü Mahallesi'nde her gün binlerce kişiye iftar yemeği ikram ediyor. Vatandaşlar, Ramazan'ın ilk gününde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu iftar sofralarında oruçlarını hep birlikte açtı.

İFTARA YETİŞEMEYENLERE İKRAM

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik örneği olarak kente kazandırılan 3 Kent Lokantası da Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak hizmet veriyor. Kentin 14 ayrı noktasında ise her gün ekipler tarafından iftara yetişemeyen vatandaşlara iftariyelik dağıtılıyor.

Kültürpark alanında hazırlanan Ramazan Meydanı ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da özlenen eski Ramazan geleneklerini yaşatıyor. 'Herkes güldüğü zaman, Bursa'da bir başkadır Ramazan' temasıyla iftardan hemen sonra başlayan etkinlikler, eski Ramazanlara olan özlemin giderilmesini sağlıyor. Ramazan Meydanı'nda sahnelenen 'Dilsiz Uşak' adlı orta oyunu, izleyenlere kahkaha dolu bir akşam yaşattı. Ardından verilen Türk Sanat Müziği konseri ise alanı dolduranlara eski Ramazanların huzurunu hissettirdi. Ramazan ayı boyunca Karagöz gösterilerinden konserlere, kukla gösterilerinden orta oyununa kadar birçok etkinlik her yaştan insana keyifli anlar yaşatacak.

HER MAHALLEDE TATLI İKRAMI

Ramazan ayı boyunca 1061 mahallede teravih namazı sonrası tatlı ikramında bulunacak olan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ilk günü 51 ayrı camide paylaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini hep birlikte yaşattı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Ramazan'ın ilk akşamında Ulu Cami'den sonra Nilüfer Ataevler Edebali Camii'nde vatandaşlarla bir araya gelerek tatlı ikramında bulundu. Ardından cami derneğini ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey, mahalle sakinleriyle bulaşarak taleplerini yerinde dinledi. İftar çadırlarında oruçlarını alan Bursalılar, kendilerini yalnız hissettirmeyen ve Ramazan'ın bereketini her mahalleye ulaştıran Başkan Mustafa Bozbey'e gönülden teşekkür etti.