Kütahya'da Ramazan ayının ilk iftarı, şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlendi. Belediye ve il protokolü üyeleri, toplumsal dayanışma ve minnet duygusunu paylaşmak için bir araya geldi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Valiliği tarafından Göksu Düğün Salonu'nda organize edilen iftar programına katıldı.

Programda şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenildi, devletin her zaman yanlarında olduğu vurgulandı.

Program, dualarla başladı; Ramazan ayının manevi iklimi paylaşıldı, şehitler rahmet ve minnetle anıldı, gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulunuldu. Etkinlik, toplumsal dayanışma ve vefa duygularının öne çıktığı konuşmalar, birlik mesajları ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Programa katılan diğer isimler arasında Burhanettin Yavaşi, İsmail Çağlar Bayırcı, Mustafa Baş ve il protokolü üyeleri yer aldı.

Şehit aileleri ve gaziler de programın önemli konukları oldu.