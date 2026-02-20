Kayseri Talas Belediyesi ile Talas İlçe Müftülüğü iş birliğinde Ramazan ayına özel hayata geçirilen 'Teravihte Buluşalım, Sürprizlerle Tanışalım' programı ilk teravih namazıyla başladı. İlçede camiler çocukların neşesiyle dolarken, etkinliğe katılmak isteyen minikler kayıtlarını yaptırdı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas'ın tüm camilerinde başlayan ve Ramazan ayı boyunca sürecek olan uygulama kapsamında Mevlana Mahallesi'nde bulunan Abdülhamit Han Camii'nde çocukların kayıtlarını cami imamı Gökmen Arslan yaptı. Teravih namazına aileleriyle birlikte gelen çocuklar, hem manevi atmosferi yaşadı hem de Ramazan boyunca sürecek sürpriz heyecanına ortak oldu.

HER TERAVİH BİR KURA HAKKI

7-18 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen program kapsamında, her teravih namazına katılan çocuklara bir kura hakkı verilecek. Ramazan boyunca devam edecek etkinlikte sürpriz hediyeler çocukları bekliyor. Büyük hediye kurası ise 18 Mart 2026 Çarşamba günü, son teravih namazının ardından gerçekleştirilecek.

Etkinlik, Talas ilçe sınırları içerisindeki camilerde uygulanıyor.

CAMİLERDE ÇOCUK SESLERİ YÜKSELDİ

Programla, hem ibadet bilincinin küçük yaşta kazandırılması hem de cami ortamının çocuklar için daha sıcak ve samimi hale gelmesi hedefleniyor.

Talas'ta bu Ramazan, minarelerden yükselen dualar çocukların sevinciyle birleşiyor; teravih akşamları hem gönülleri hem de yüzleri aydınlatıyor.