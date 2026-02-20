Özlem Özgüt Yörekli - abdpost / ABD (İGFA) - ABDPost.com'un haberine göre, Muslim Officers Society tarafından organize edilen etkinlik, teşkilat bünyesinde görev yapan 3 binden fazla Müslüman polis memurunun toplumla bağlarını güçlendirmek ve Ramazan'ın manevi anlamına dikkat çekmek amacıyla düzenlendi.

KOMİSER TEACH HİLALİ YAKTI

Törende, NYPD Komiseri Jessica Teach başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili konuşma yaptı.

Komiser Teach, hilal yakma seremonisini gerçekleştirirken; Joseph Kenny, Maria Otero ve Victoria Perry'nin de aralarında bulunduğu rütbeli personel etkinlikte yer aldı. Dernek yönetiminden Başkan Waheed Akhter, Başkan Yardımcısı Ali Hammutoğlu ve Correspondent Secretary Dilek Tuzcu da yaptıkları konuşmalarda Ramazan'ın barış, dayanışma ve toplumsal birlik yönüne vurgu yaptı.

İftar Sofrasında Buluşma

Hilal yakma töreninin ardından katılımcılara iftar yemeği ikram edildi. Arap toplumunun Ramazan'a başlaması dolayısıyla düzenlenen programın yemekleri, Brooklyn'de faaliyet gösteren Memo Shish Kebab tarafından sağlandı.

Etkinlik basının da ilgisini çekerken, Türk basınından yalnızca ABDPost.com programı yerinde takip etti.