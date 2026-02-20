Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameyle İçişleri ve Adalet bakan yardımcıları görevden alındı, yerlerine yeni isimler atandı. Aynı karar kapsamında 5 ilin valisi değişti, çok sayıda kaymakam ve vali yardımcısının görev yeri yeniden belirlendi.

BURSA (İGFA)- Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, İçişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alındı. Yerlerine Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir atandı.

Adalet Bakanlığı'nda ise Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alınırken; Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız bakan yardımcılığı görevine getirildi.

5 İLDE VALİ DEĞİŞİKLİĞİ

Kararname kapsamında 5 ilin valiliğinde de değişikliğe gidildi.

Afyonkarahisar Valiliği'ne Uşak Valisi Naci Aktaş, Hakkari Valiliği'ne Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan, Uşak Valiliği'ne Destek Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Kartal, Erzurum Valiliği'ne Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Valiliği'ne ise Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay atandı.

BURSA'NIN DAĞ İLÇELERİNDEKİ KAYMAKAMLARI RESMİLEŞTİ

Kararnamenin ikinci maddesi gereğince çok sayıda vali yardımcısı ve kaymakamın görev yeri değiştirildi, kaymakam adaylarının atamaları yapıldı.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı onayı ile Ekim 2025'te atanarak Bursa'daki görevlerine başlayan Tekirdağ Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed Safa Kömürcü'nün Harmancık Kaymakamlığı'na, Bolu Vali Yardımcısı Burak Bozkurt Gürses'in ise Keles Kaymakamlığı'na atamaları resmileşti.

Öte yandan, daha önce Gaziantep Vali Yardımcısı iken 27 Mayıs 2025 tarihli kararla Şanlıurfa Ceylanpınar Kaymakamlığı'na atanan Hüseyin Kaptan'ın atama kararının iptal edildiği bildirildi.

Söz konusu atama kararlarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz