Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ramazan ayının ilk iftarında ilçe protokolü, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda birlik, beraberlik ve vefa mesajları öne çıktı.

Kaymakam Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı organizasyon, Grand Mavi Düğün Salonunda gerçekleştirildi.

Anlamlı programda davetlilerle yakından ilgilenen protokol üyeleri, masaları tek tek dolaşarak şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen buluşmada, şehitlerin emanetlerine ve gazilere duyulan minnetin her zaman diri tutulması gerektiğine vurgu yapıldı.

İftar sonrası yapılan duaların ardından yapılan konuşmalarda da birlik, beraberlik ve vefa mesajları öne çıkarken; Başkan Alper Taban 'Bu topraklarda huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. İnegöl Belediyesi olarak her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ikliminde de ilk iftarda sizlerle birlikte olmak istedik. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu tür buluşmalar toplumsal birlikteliğimizi de güçlendiriyor' dedi.