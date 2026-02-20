Nevşehir'de vatandaşlar ilk sahura mehteran takımının marşlarıyla uyandı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Mehter takımı ile birlikte vatandaşları sahura kaldırdı.

NEVŞEHİR (İGFA9 - Manevi iklim ayı ramazanda birbirinden özel etkinlikler ve programlar yapmaya hazırlanan Nevşehir Belediyesi mehteran geleneğini sürdürdü. Ramazan ayının manevi atmosferi Nevşehir'de sahur mehteranı ile daha da yoğun hissediliyor. Nevşehir Belediyesi mehteran takımı bu ramazan ayında da vatandaşları sahura kaldırdı. Mehteran takımı ilk olarak TOKİ 4. Etap'ta dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı.

Cadde ve sokaklarda yürüyen mehter takımı marşları, evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar tarafından beğeni ve alkışlarla karşılandı. Sokakta mehter takımını gören vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla o anları kaydetti.

Mehter takımı ile yürüyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada 'Hemşerilerimizin heyecan ile beklemiş olduğu Ramazan ayına şükürler olsun ki ulaştık. Bu güzelliği daha önceleri de sahurda yaşamıştık. Aynı güzelliği bu ramazanda da yaşayalım, aynı güzellikle hemşerilerimizi sahura kaldıralım istedik. Bu uygulamamız hafta sonları farklı mahallelerde de devam edecek' dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya Nevşehir Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Veli Kırşehirli, Hasan İler ve Nevşehir Belediyesi şube müdürleri eşlik etti.