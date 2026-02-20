Sosyal medyada 'Şehitlerin Bacısı' olarak tanınan Azerbaycanlı Pervane Taghıyeva, Türkiye'de şehit aileleriyle kurduğu bağları ve yaptığı gönüllü çalışmaları anlattı. 44 günlük savaş sırasında şehit haberlerinden etkilenen Pervane, çizdiği portrelerle hem Azerbaycan hem Türkiye'de ailelerin yanına gidiyor.

Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - Azerbaycanlı Taghıyeva Pervane, Azerbaycan'da özel bir hastanede çalışırken çocukluğundan gelen yeteneğiyle şehit portreleri çizmeye başladığını ve sosyal medyada paylaşmasının ardından ailelerden yoğun talep aldığını söyledi. Zamanla ailelerin evlerine davet edildiğini, mezarlıkları ziyaret ettiğini ve çizdiği portreleri hediye ettiğini aktaran Pervane, dört yıl boyunca askeri üniformayla şehit ailelerini ziyaret ettiğini belirterek toplumda 'Şehitlerin Bacısı' olarak tanındığını dile getirdi.

Türkiye ile Azerbaycan şehit aileleri arasında bağ kurma fikrinin sosyal medya aracılığıyla ortaya çıktığını anlatan Pervane, Ankara'dan gelen davet üzerine Türkiye'ye geldiğini ve burada da şehit aileleriyle buluştuğunu aktardı. 15 Temmuz şehitleri için hazırladığı portreler sırasında Ömer Halisdemir'in eşiyle buluşmasının duygusal bir an olduğunu ifade etti. İzmir ziyaretine de değinen Pervane, şehitliği gezerken büyük etkilendiğini, bayrakların adeta titrediğini hissettiğini söyledi: 'Onların öldüğünü düşünmüyorum, yaşıyorlar.' Ayrıca Azerbaycan'ın milli kahramanlarından Mübariz İbrahimov'un hikâyesine değinerek, ülkelerindeki binlerce şehidin her birinin birer kahraman olduğunu vurguladı.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini 'çok güçlü kardeşlik' olarak nitelendiren Pervane, deprem bölgelerinde Azerbaycan'ın yaptığı çalışmaları yerinde gördüğünü, Anıtkabir'i ziyaret ettiğini ve Türkiye'deki anma programlarına katıldığını söyledi.

Mesleği fizyoterapist olan Pervane, Türkiye'de denklik alamadığı için iki yıldır çalışamadığını ancak şehit aileleriyle buluşmak için tüm çalışmaları gönüllü olarak yürüttüğünü belirtti. Daha fazla aileye ulaşmayı amaçladığını ifade eden Pervane, yaşadığı unutulmaz anılardan birini de şöyle aktardı: 'Bir annenin rüyasında şehit oğlunu gördüğünü ve kendisini karşılaması gerektiğini anlatması beni çok etkiledi.' Pervane, çalışmalarını gönüllü olarak sürdürmeye devam edeceğini ve iki ülkenin şehit ailelerini buluşturma misyonunu büyüterek sürdüreceğini söyledi.