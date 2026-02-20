İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, Ramazan'ın ilk gününde kurulan iftar sofrası, Güzelbahçelilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

İZMİR (İGFA) - İftar programına Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşi Nermin Günay'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Güzelbahçe Belediyesi Gençlik Kulübü ve İletişim Merkezi ekipleri tarafından hazırlanan yemekler, iftar saatinden hemen önce özenle masalara servis edildi.

RAMAZAN'IN BEREKETİNİ HEMŞEHRİLERİMİZLE PAYLAŞIYORUZ

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, 'On bir ayın sultanı Ramazan'ın ilk iftarında, kıymetli hemşehrilerimizle aynı sofranın bereketini paylaşmanın huzurunu yaşadık. Paylaşımı ve dayanışmayı güçlendirmek adına geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Onur Günay Eğitim Kampüsü Dayanışma Mutfağı'mızda büyük bir titizlikle hazırlanan yemekleri vatandaşlarımızla buluşturduk. Hemşehrilerimizin evlerinde oruç açıyormuş gibi sıcak ve samimi bir ortamda iftarlarını yapabilmesi bizim için çok kıymetli. Soframızı, muhabbetimizi ve gönlümüzü paylaşan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ramazan ayının bereket ve dayanışma ikliminde tutulan oruçların, edilen duaların ve yapılan hayırların kabul olmasını diliyorum' dedi.

Güzelbahçe Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün Güzelbahçe Belediyesi Düğün Salonu'nda iftar yemeği düzenleyecek.