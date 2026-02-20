Osmangazi Belediyesi, paylaşmanın ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği mübarek Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar sofralarıyla vatandaşları bir araya getirmeye başladı. Ramazan ayının ilk gününde kurulan sofralarda, farklı yaş ve kesimlerden vatandaşlar aynı masa etrafında buluşarak birlik ile beraberlik duygularını hep birlikte yaşadı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Kent Lokantası, Soğanlı Kültür Merkezi ile Somuncu Baba Evi ve Fırını, Ramazan'ın ilk iftarında vatandaşlara kapılarını açtı. İlk günden yoğun ilgi gören iftar programında; aileler, yaşlılar, gençler ve ihtiyaç sahipleri aynı sofrada buluşarak oruçlarını birlikte açtı. Ramazan'ın manevi atmosferinde gerçekleşen bu anlamlı buluşma, gönül bağlarının güçlenmesine vesile olurken paylaşmanın ve birlikte olmanın sıcaklığıyla gönüllerde iz bıraktı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür eden iftar programına katılan vatandaşlar, Ramazan ayının manevi atmosferinde aynı sofrada buluşmaktan duydukları memnuniyeti vurguladı.

SOSYAL DAYANIŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEKLERİ SERGİLENECEK

Osmangazi Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her gün bu üç noktada sürdürülecek iftar organizasyonları, yalnızca bir yemek ikramı olmanın ötesine geçerek, toplumsal dayanışmanın ve kardeşlik duygularının pekiştiği birer gönül sofrası olmayı hedefliyor. Kurulan iftar sofraları sayesinde vatandaşlar, Ramazan'ın bereketini ve manevi huzurunu hep birlikte paylaşma imkanı buluyor.

Ramazan'ın manevi atmosferini ilçenin dört bir yanına taşıyan Osmangazi Belediyesi, kurduğu iftar sofralarıyla paylaşmanın bereketini büyütmeye ve gönüllere dokunmaya devam edecek. Bu kapsamda Ramazan ayı boyunca her gün yaklaşık 3 bin 500 vatandaşa iftar ikram edilerek, sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri sergilenecek.