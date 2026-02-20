Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Kent Meydanı'nda kurduğu Ramazan Çadırı birlik ve beraberlik görüntülerine sahne oldu. Ellerin semaya yöneldiği, oruçların birlikte açıldığı çadırda çocuk sesleri Ramazan heyecanına anlam kattı.

KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Kent Meydanı'na kurduğu Ramazan Çadırı'nda ilk iftar verildi. İftar saatinde henüz evine ulaşamayan çok sayıda vatandaş, Büyükşehir'in Ramazan Çadırı'na konuk olarak oruçlarını burada açtı. Ellerin semaya yöneldiği, oruçların birlikte açıldığı Ramazan Çadırı'nda birlik ve beraberlik görüntüleri yürekleri doldurdu.

İzmit Kent Meydanı'nda kurulan 1.500 kişilik Ramazan Çadırı ilk gün dolup taştı. Çadırda her kesimden vatandaş kendisine yer bulurken, kardeşlik sofrası bereketiyle huzur verdi. Vatandaşlara iftarda 3 çeşit yemek ikram edildi.

Bilindiği gibi Ramazan Çadırı içinde iftar öncesi ve sonrasındaki etkinlikler için sahne kuruldu. Ramazan Sahnesi'nin ilk konuğu ise Tasavvuf Müziği'nin sevilen sanatçısı Feyzullah Çelebi oldu. En güzel ilahileri seslendiren sanatçı Kocaelililerin Ramazan ayını kutlayarak, hayırlara vesile olmasını diledi.

MİNİKLERİN RAMAZAN HEYECANI

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında minik dostlarını da unutmadı. İlahi dinletisinin ardından çocuklar için Ege ile Gaga Müzikali sahnelendi. Sevimli karakterler macera dolu hikâyeleri ile çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Çocukların Ramazan heyecanı ise gözlerinden okundu. Çocuklara alanda patlamış mısır, Osmanlı şerbeti, pamuk şeker ve macun şekeri ikram edildi. ikramlarla sevinen çocukların neşesi Ramazan Meydanı'nı şenlendirdi.

ATÖLYE ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

Öte yandan İzmit Kent Meydanı'nda kurulan Ramazan Çadırı'nda bir ay boyunca her gün 15.00-17.00 saatleri arasında çocuk atölyeleri düzenlenecek. 'Masal' ve 'Başımın Üstünde Yerin Var' adlı atölyeler ilk gün itibariyle çocuklarla buluştu. Masal Atölyesinde birbirinden güzel öyküler dinleyen minikler, Başımın Üstünde Yer Var Atölyesi'nde ise kendilerini eğlenceli bir denge oyunun içinde buldu.

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Çadırı'nda iftar yemeğinin yanı sıra eski ramazanları aratmayacak etkinlikler düzenleyecek.