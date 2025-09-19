Bir özel okulda eğitim gören lise öğrencileri, Örnekköy'de yer alan Kadın Dayanışma Merkezi'ni ziyaret ederek İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlar için ürettiği politikalar ve hizmetler hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, farkındalık kazandıran atölye çalışmalarına da katıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın, toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde kenti kadınlar için daha güvenli, konforlu ve yaşanabilir hale getirme çalışmaları kapsamında hizmet üreten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, lise öğrencilerine ev sahipliği yaptı.

İzmir'de bir özel okulda eğitim gören lise öğrencileri, Örnekköy'de bulunan Kadın Dayanışma Merkezi'ndeki uzmanlar tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği, flört şiddeti, akran zorbalığı ve dijital şiddet konularında bilgi edindi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlar için ürettiği politikalar ve hizmetler hakkında bilgi aldı. Daha sonra "Buz Kırıcı Atölye" çalışmasına katılan öğrenciler, daha iyi iletişim kurma becerisi kazandı.

Örnekköy'ün yanı sıra Hatay, Kadifekale ve Agora bölgelerinde yer alan Kadın Dayanışma Merkezleri, ihtiyaç duydukları her an İzmirli kadınların başvurabileceği noktalar olarak hizmet veriyor.

Merkezlerde kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için toplumsal değişime katkıda bulunmak, kadınların ihtiyaç duyduğu mekanizmalara ulaşabilmesini sağlamak ve birlikte güçlenmek hedefiyle psikolojik ve hukuksal danışmanlık ve sosyal hizmet yönlendirmeleri yapılıyor. Aynı zamanda çeşitli başlıklarda eğitim, farkındalık ve atölye çalışmalarının da düzenlendiği merkezlerde, İzmirli kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti de sunuluyor.