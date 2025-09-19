İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, sağlıklı bir yaşam ve çevre dostu dönüşüm için “Atık İlaç Kutuları” uygulamasını başlattı. Pilot uygulama kapsamında ilçedeki eczanelere bırakılan kutular sayesinde tarihi geçmiş ya da kullanılmayan ilaçlar evsel atıklardan ayrıştırılarak güvenle imha edilecek.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, çevreye ve insan sağlığına zarar veren atık ilaçların evsel çöplerle karışmasını önlemek amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Başlatılan pilot çalışma kapsamında ilçedeki eczanelere “Atık İlaç Kutuları” yerleştirildi.

Vatandaşlar, ellerinde bulunan son kullanma tarihi geçmiş ya da kullanmadıkları ilaçları çöpe atmak yerine en yakın eczaneye teslim edebilecek.

Eczaneler aracılığıyla toplanan ilaçlar, belediyeye ulaştırılarak güvenli şekilde imha edilecek.

Çalışmayı yakından takip eden Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, saha ziyaretleri kapsamında eczanelere giderek eczacıların talep ve önerilerini dinledi. Atık ilaç kutularının önemine değinen Başkan Ovalıoğlu, hem eczacılara hem de vatandaşlara konuyla ilgili bilgilendirmeler yaparak uygulamanın çevre ve insan sağlığı açısından taşıdığı önemi vurguladı.