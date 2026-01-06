Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Burhaniye Mahallesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de 2 ve 4 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 parça halinde 6 gram sentetik kannabinoid ham maddesi (yaklaşık 600 gram sentetik kannabinoid elde edilebilecek), bin 566 adet Gerica sentetik ecza, 1 parça halinde 1 gram kokain ve 2 parça halinde 65 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında gözaltına alınan P.B. İ.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.G. Ö.Y. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.