Uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de 2 ve 4 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 parça halinde 6 gram sentetik kannabinoid ham maddesi (yaklaşık 600 gram sentetik kannabinoid elde edilebilecek), bin 566 adet Gerica sentetik ecza, 1 parça halinde 1 gram kokain ve 2 parça halinde 65 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Burhaniye Mahallesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

