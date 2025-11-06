İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği nedeniyle artan karasineklere karşı yoğun bir ilaçlama çalışması yürütüyor. Kent genelinde belirlenen riskli alanlar düzenli olarak ilaçlanıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Vektör Mücadele Birimi, iklim koşullarının karasinek üremesine elverişli hale geldiği bu dönemde karasineklere yönelik ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle hayvancılık yapılan alanlar, gübre ve organik atık biriktirilen bölgeler, mezbahalar, çöp konteynerleri gibi üreme noktaları sık sık ilaçlanıyor.

İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI TÜM YIL ARALIKSIZ YAPILIYOR

Ekipler, karasineğin larva ve ergin dönemlerine etkili biyosidal ürünlerle programlı şekilde ilaçlama yaparken, vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda da ek müdahalelerde bulunuyor. Çalışmalarda insan ve çevre sağlığına uygun, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçların yanı sıra kimyasal içermeyen ipler ve karasinek tuzakları da kullanılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla karasinekle mücadelenin 12 ay boyunca kesintisiz sürdürüleceğini bildirdi.