Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde hizmet kalitesini artırmak ve olası su baskınlarını önlemek amacıyla ızgara, menfez ve yağmur suyu hatlarında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Mersi'de özellikle ani ve yoğun yağışlara karşı hazırlıklarını sürdüren MESKİ, yağmur suyu hatları ve ızgaralarda temizlik çalışmalarını gece gündüz demeden titizlikle yürütüyor. Bu çalışmalar sayesinde taşkın riskleri en aza indirilirken, yağmur sularının hızlı ve sağlıklı şekilde tahliyesi sağlanıyor.

MESKİ, 2025 yılı boyunca planlı şekilde sürdürdüğü temizlik faaliyetleriyle altyapı sistemlerinin verimliliğini artırmayı ve çevresel olumsuzlukları en aza indirmeyi hedefliyor. MESKİ ekipleri, kentin farklı noktalarında bulunan bulvar, cadde ve sokaklardaki yağmur suyu hatları ile ızgaraları düzenli olarak temizliyor.

MESKİ, OLASI SU BASKINLARINA KARŞI ÖNLEM ALIYOR

MESKİ ekiplerinin temizlik esnasında en sık karşılaştığı atıklar arasında yer alan pet şişeler, cam şişeler, metal kutular ve sigara izmaritleri ciddi tıkanıklıklara ve su baskınlarına neden oluyor. Vatandaşlardan çevre temizliği konusunda daha fazla duyarlılık bekleyen MESKİ, yoğun yağışlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için atıkların kesinlikle ızgaralara değil, çöp kutularına atılması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.