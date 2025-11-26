Balıkesir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaya geçişini engelleyen masa, sandalye ve dubaları kaldırarak kentte yaya güvenliğini sağlıyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklardaki kaldırımlarda yaya geçişini engelleyen işgallere son veriyor. Ekipler tarafından yaya geçişini engelleyen masa, sandalye, duba, reklam flaması gibi çok sayıda malzemeyi topladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaya güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürdüğü kaldırım işgali denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, şehir merkezindeki ana arterlerde ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergahlarda kaldırım işgallerine son vermek için denetimlerini arttırdı. Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde esnafın, yaya geçişini engelleyecek şekilde kaldırım üzerine koyduğu masa, sandalye, duba, reklam flaması gibi malzemeler toplandı.

'KALDIRIMLAR YAYALARINDIR'

Kent genelinde kaldırım işgali denetimlerinin aralıksız süreceğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Bülent Mavuk, 'Kaldırımlar yayalarındır. Hiç kimsenin vatandaşların serbestçe hareket edebilme özgürlüğünü kısıtlamaya hakkı yoktur. Özellikle özel gereksinimli bireylerin ve bebek arabalı hemşehrilerimizin sıkıntı yaşaması adına daha dikkatli olmalıyız. Birbirimize karşı saygılı olarak bu şehirde ortak yaşama kültürünü hakim kılacağız. Esnafımızdan bu konuya karşı daha duyarlı olmalarını bekliyoruz.' dedi.